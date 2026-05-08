10:40, 8 мая 2026

Южнокорейские танки прикрыли «хитроумными мангалами»

Южнокорейские танки K1A2 получили составные «мангалы» для защиты от БПЛА
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Master Sgt. Matthew Keeler / Wikimedia

Основные танки K1A2 столичной механизированной дивизии Вооруженных сил Южной Кореи получили составные «мангалы» для защиты от ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). На «хитроумную» конструкцию обратил внимание Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий.

Башни машин прикрывают складные экраны для защиты верхней полусферы от дронов-камикадзе. «Мангал» состоит из нескольких секций, которые в сложенном состоянии практически не увеличивают габариты машины. При этом экипаж может оперативно раскрыть антидроновый козырек.

Базовый K1, который начали выпускать в 1985 году, представлял собой южнокорейскую версию американского M1 Abrams. Машина получила американскую систему управления огнем, а также дизельный двигатель и автоматическую трансмиссию немецкого производства. В 2001 году появился K1A1, оснащенный гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров. Он лег в основу K1A2, который получил новые системы связи и обмена тактической информацией.

Ранее в мае в сети появился снимок, демонстрирующий российский Т-90М с антидроновой защитой нескольких видов. Машину прикрыли резинотканевыми элементами, дополнительной динамической защитой и решетчатым экраном.

