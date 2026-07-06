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11:21, 6 июля 2026Путешествия

Россиянин упал с мотоцикла во Вьетнаме и впал в кому

Российский турист впал в кому после падения с мотоцикла во Вьетнаме
Алина Черненко

Фото: Wavebreakmedia_micro / Magnific

Российский турист впал в кому после тяжелой аварии во Вьетнаме. Об этом пишет Baza.

По данным источника, 50-летний житель Владивостока Алексей последние три года путешествовал по Азии на мотоцикле. В начале июля на одном из перекрестков во Вьетнаме он попытался уйти от столкновения с велосипедистом, выполнил резкий маневр и упал с байка, сильно ударившись головой об асфальт.

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Пострадавшего госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой, размозжением вещества головного мозга и кровоизлиянием. Мужчине провели экстренную нейрохирургическую операцию. Он подключен к аппарату ИВЛ, врачи не исключают усиления отека.

Медицинские специалисты рекомендуют перевести Алексея в другую клинику, однако его транспортировка пока слишком опасна, необходимо дождаться стабилизации пациента. Друзья россиянина начали сбор денег на лечение.

В январе другой россиянин попал в серьезное ДТП в Индонезии и получил тяжелые травмы. Мужчина не справился с управлением и въехал на мотоцикле в дерево. Врачи диагностировали у него паралич позвоночника, кровоизлияние в головной мозг и переломы костей лица.

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