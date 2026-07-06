Очевидцы описали атаку ВСУ на российский регион в тысяче километров от границы

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ярославской области, которая находится в тысяче километров от границы, рассказали, что у них от грохота звенели окна. Слова очевидцев налета украинских дронов приводит портал 76.RU.
«У нас дом потрясло, стекла звенели», — поделился житель Ярославля.
Другие очевидцы из российского региона признались, что слышали несколько взрывов и звуки сирен. Одна из жительниц города рассказала, что во время атаки пряталась в ванной комнате.
Сначала бухало три раза и только потом завыла сирена
Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что при атаке дронов ВСУ на регион пострадали два человека. Обоих раненых госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.