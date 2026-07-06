Очевидцы описали атаку ВСУ на российский регион в тысяче километров от границы

Жители атакованной ВСУ Ярославской области заявили о грохоте во время налета дронов

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Ярославской области, которая находится в тысяче километров от границы, рассказали, что у них от грохота звенели окна. Слова очевидцев налета украинских дронов приводит портал 76.RU.

«У нас дом потрясло, стекла звенели», — поделился житель Ярославля.

Другие очевидцы из российского региона признались, что слышали несколько взрывов и звуки сирен. Одна из жительниц города рассказала, что во время атаки пряталась в ванной комнате.

Сначала бухало три раза и только потом завыла сирена житель Ярославля

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что при атаке дронов ВСУ на регион пострадали два человека. Обоих раненых госпитализировали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.