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13:43, 27 июля 2026 (обновлено: 14:00, 27 июля 2026)Бывший СССРЭксклюзив

Требование Литвы осуждать действия России для въезда в страну оценили

Адвокат Кутузова: Требование Литвы подписывать документ с осуждением действий РФ легитимно
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Janis Laizans / File Photo / Reuters

Требование Литвы к въезжающим россиянам подписывать документ с осуждением действий России на Украине полностью легитимно с юридической точки зрения и будет действовать, заявила адвокат и правозащитник Екатерина Кутузова. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила, что государство вправе самостоятельно определять порядок въезда иностранцев.

«С юридической точки зрения данная инициатива полностью легитимна, так как она основана на национальном суверенитете государства. Каждое государство обладает неотъемлемым правом самостоятельно определять порядок въезда иностранных граждан и устанавливать основания для отказа. Предлагаемые поправки к закону о санкциях вводят четкое правовое регулирование для публичных лиц, а отказ от подписи прямо установлен как основание для запрета на въезд», — пояснила адвокат.

По ее словам, несмотря на формальность подписи, документ выполняет несколько функций. Во-первых, это юридический фильтр, переводящий оценку благонадежности из субъективной плоскости в объективные критерии. Во-вторых, это инструмент мягкой силы и публичного давления, поскольку факт подписания и список подписавших планируется сделать открытыми.

«Это лишает артистов или спортсменов возможности сохранять двусмысленную позицию: подпись становится публичным заявлением», — заключила Кутузова.

Ранее Министерство иностранных дел Литвы объявило, что Вильнюс будет требовать от въезжающих в республику для публичных выступлений в сферах образования, культуры и спорта россиян ставить подпись под документом с осуждением действий России на Украине. В случае отказа подписать бумагу гражданам будет закрыт въезд в страну.

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