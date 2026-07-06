Стало известно о раненных при атаке ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

Губернатор Евраев: В Ярославской области два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ

В расположенной за тысячу километров от границы с Украиной Ярославской области два человека получили ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из публикации губернатора региона Михаила Евраева.

По словам чиновника, ранения пострадавших — осколочные. Оба жителя области госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Сбито более 70 беспилотников (...) Угроза беспилотной опасности сохраняется», — сообщил он.

Ранее Минобороны выпустило заявление о масштабном ударе Вооруженных сил Украины по регионам России.