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09:13, 6 июля 2026Россия

Стало известно о раненных при атаке ВСУ на регион России в тысяче километров от границы

Губернатор Евраев: В Ярославской области два человека получили ранения при атаке БПЛА ВСУ
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Мелехов / ТАСС

В расположенной за тысячу километров от границы с Украиной Ярославской области два человека получили ранения при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом стало известно из публикации губернатора региона Михаила Евраева.

По словам чиновника, ранения пострадавших — осколочные. Оба жителя области госпитализированы, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«Сбито более 70 беспилотников (...) Угроза беспилотной опасности сохраняется», — сообщил он.

Ранее Минобороны выпустило заявление о масштабном ударе Вооруженных сил Украины по регионам России.

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