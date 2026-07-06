В Европе нашли страну с самым стремительным ростом безработицы

РИА Новости: Греция стала лидером по росту безработицы в Евросоюзе

В первом квартале 2026 года Греция стала лидером в Евросоюзе (ЕС) по темпам роста безработицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

В январе-марте уровень безработицы в этой стране ускорился на 2,4 процентного пункта (п.п.) — с 8,3 процента до 10,7 процента. Второе место по темпам роста показателя поделили Дания и Финляндия. В этих странах уровень безработицы поднялся на 1,1 п.п., достигнув 7,4 и 10,8 процента соответственно.

На третьей строчке рейтинга оказалась Испания (плюс 0.9 п.п., до 10,8 процента). Четвертую строчку заняла Эстония (плюс 0,7 п.п., до 7,1 процента).

В России показатель стабильно держится на рекордно низком уровне и составляет 2,2 процента. Министр экономического развития Максим Решетников назвал подобную планку экстремальной. Такой расклад, пояснил он, свидетельствует о дефиците трудовых ресурсов на внутреннем рынке.

Проблем в обозримом будущем, сетовала вице-премьер Татьяна Голикова, может добавить стремительное старение рабочей силы. Средний возраст работника в России уже сейчас достиг 44 лет и будет расти в дальнейшем. До 2032 года на внутреннем рынке необходимо будет заместить порядка 12 миллионов человек, констатировала она.