Появились данные по найденной в тайге при поиске семьи Усольцевых палке для ходьбы

СК: Эксперты не нашли генетического материала Усольцевых на найденной палке для ходьбы

Эксперты завершили исследование фрагмента палки для скандинавской ходьбы, найденной на месте пропажи семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Генетического материала Усольцевых на ней не обнаружено; других экспертиз по ней не планируется.

Часть палки нашли в начале июня в ходе масштабной поисковой операции. Она рассматривалась как зацепка в поисках семьи. При этом свидетели, видевшие Усольцевых в последний раз в поселке Кутурчин, подчеркивали, что у них с собой не было палки для ходьбы.

Место исчезновения Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края могли зачистить.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года. Позже выяснилось, что семья во время маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.