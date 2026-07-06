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Силовые структуры
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11:22, 6 июля 2026Силовые структуры

Появились данные по найденной в тайге при поиске семьи Усольцевых палке для ходьбы

СК: Эксперты не нашли генетического материала Усольцевых на найденной палке для ходьбы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Эксперты завершили исследование фрагмента палки для скандинавской ходьбы, найденной на месте пропажи семьи Усольцевых в тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Генетического материала Усольцевых на ней не обнаружено; других экспертиз по ней не планируется.

Часть палки нашли в начале июня в ходе масштабной поисковой операции. Она рассматривалась как зацепка в поисках семьи. При этом свидетели, видевшие Усольцевых в последний раз в поселке Кутурчин, подчеркивали, что у них с собой не было палки для ходьбы.

Место исчезновения Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края могли зачистить.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года. Позже выяснилось, что семья во время маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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