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14:22, 2 июля 2026Россия

Стало известно о возможной зачистке места исчезновения семьи Усольцевых

Журналисты заявили о возможной зачистке места исчезновения семьи Усольцевых
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @irina_psy_usoltseva

Место исчезновения Усольцевых в Партизанском районе Красноярского края могли зачистить. Об этом заявили журналисты aif.ru, которые побывали в районе, где последний раз видели пропавшую семью.

По словам корреспондентов, на пути до скалы Мальвинка в Кутурчинском Белогорье им не встретилось ни одной вещи, которая указывала бы на посещение места туристами. При этом, как отметили журналисты, маршрут является достаточно популярным — в сезон там бывают сотни путешественников.

Корреспондентам удалось найти только старую скорлупу от яиц и пару окурков. В остальном же местность была абсолютно стерильной.

Тайгу будто пылесосом почистили

корреспондент aif.ru
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Ранее стало известно, что в месте исчезновения Усольцевых нашли часть палки для скандинавской ходьбы — она может стать зацепкой в поисках семьи. При этом свидетели, видевшие Усольцевых в последний раз в поселке Кутурчин, подчеркивали, что у них с собой не было палки для ходьбы.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что семья во время своего маршрута делала три остановки — во время одной из них Усольцевы купили в придорожном магазине нож.

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