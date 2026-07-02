Появились подробности о возможной зацепке в деле пропавшей семьи Усольцевых

Видевшие в последний раз Усольцевых пенсионеры заявили, что у них не было палки

Пенсионеры Виктор и Лидия, видевшие в последний раз на Кутурчине в Красноярском крае пропавших Сергея, Ирину Усольцевых и их дочь Арину, заявили, что у них с собой не было палки для ходьбы. Такие подробности о возможной зацепке в деле исчезнувшей девять месяцев назад семьи появились у aif.ru.

Пожилые, как выяснили корреспонденты издания, проживают на окраине поселка возле троп на скалы Буратинка и Мальвинка. Бабушка описала, в чем были одеты исчезнувшие супруги и ребенок. «Мужчина был в шортах. У него был маленький рюкзачок. Я тогда сидела вот на этой же лавочке, хорошо их видела. Женщина была в коротких штанах, бриджах. У нее ничего не было в руках, у мужчины — тоже. Никаких палок у них не было», — поделилась россиянка.

Журналисты aif.ru предположили, что если старушка не ошиблась, и никакой палки в действительности у семьи не было, то в деле об исчезновении вновь нет доказательств.

До этого Даниил Баталов — сын пропавшей вместе с семьей в тайге Красноярского края Ирины Усольцевой — рассказал, что не получал уведомление о начале масштабных поисков своих родных. Он также усомнился в том, что найденная палка для ходьбы могла принадлежать пропавшим. По его данным, Сергей Усольцев скептически относился к такому туристическому инвентарю.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с дочерью исчезли при загадочных обстоятельствах в конце сентября 2025 года. Семейство ушло в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае, а после они перестали выходить на связь.