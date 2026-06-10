Найдена возможная зацепка в месте поисков бесследно исчезнувшей семьи Усольцевых

В месте исчезновения семьи Усольцевых нашли часть палки для туристической ходьбы

Участники поисков бесследно пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых нашли часть палки для скандинавской ходьбы. О возможной зацепке в месте исчезновения супругов и их дочери сообщил один из поисковиков, его слова передает ТАСС.

«Была найдена часть палки для скандинавской ходьбы», — сказал участник спасательной операции.

Подробности места и обстоятельств, при которых специалисты обнаружили часть палки, не приводятся.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что в ходе нового этапа поисков семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать. Специалисты направили их на исследование. До этого военный эксперт Олег Иванников объяснил исчезновение побегом семьи из страны от российских правоохранителей.

Ирина и Сергей Усольцевы, а также их пятилетняя дочь пропали в конце сентября 2025 года в Партизанском районе Красноярского края. Специалисты выдвигали версию о том, что ставший единственным следом сигнал телефона мог быть ложным следом, который специально оставили те, кто причастен к исчезновению семьи.