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Силовые структуры
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10:39, 10 июня 2026Силовые структуры

Появились первые результаты поисков пропавшей в тайге семьи Усольцевых

СК: В Красноярском крае нашли, предположительно, вещи пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Arcan / Wikimedia

В ходе нового поиска пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых нашлись вещи, которые могли им принадлежать. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

С 4 по 9 июня в районе деревни Кутурчин Манско-Уярского округа были проведены дополнительные поисковые мероприятия с участием спасательных служб, сотрудников правоохранительных органов, специалистов службы Госохотнадзора, участников поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Они обследовали около одной тысячи квадратных километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка.

В результате обнаружены и изъяты вещи, которые могли принадлежать Усольцевым. Их направят на исследование.

Большая часть территории обследована с помощью беспилотников, снятые ими видеозаписи проанализированы на предмет присутствия людей. Усольцевых пока не обнаружили, их поиски приостановлены до принятия решения о целесообразности продолжения поисковых мероприятий.

Следователи считают основной версией произошедшего с ними несчастный случай.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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