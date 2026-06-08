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Силовые структуры
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13:25, 8 июня 2026Силовые структуры

Ищущие в тайге пропавшую семью Усольцевых дроны попали на видео

СК показал видео поисков семьи Усольцевых в тайге с использованием дронов
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Поисковые мероприятия спасателей по установлению местонахождения пропавшей в тайге семьи Усольцевых попали на видео. Кадрами с «Лентой.ру» поделились в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах видны участники поисков, отправляющие дронов над лесами. Квадроциклы прочесывают местность, проверяются пещеры и ямы.

На прошлой неделе начались масштабные поиски Усольцевых. Они проходят по пешим маршрутам в сторону Кутурчинского Белогорья. В них участвуют 80 человек из силовых ведомств, спасательных служб, службы Госохотнадзора, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и волонтеров. Поиски запланированы на пять дней.

Территорию поисков закрыли для посторонних, чтобы спасатели могли сосредоточиться на операции и не отвлекаться на помощь другим людям. В СК пояснили необходимость этого тем, что во время предыдущих поисков в район приехало большое количество волонтеров и туристов: люди получали травмы, терялись или заходили в труднодоступные места, поэтому им самим требовалась помощь. СК четко определил, что поисками займутся только опытные специалисты, от услуг волонтеров решено было отказаться. Поиски ведутся по направлению к горам Мальвинка и Буратинка, куда, предположительно, могли уйти Усольцевы.

Следователи считают основной версией произошедшего с ними несчастный случай.

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

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