Подведены итоги многодневных поисков бесследно пропавших Усольцевых

КГКУ «Спасатель»: Поиски пропавших под Красноярском Усольцевых результата не дали

Длившиеся шесть дней поиски бесследно пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых результата не дали. Итоги многодневных поисковых работ подвели сотрудники краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) «Спасатель».

Как рассказали спасатели, в поисках участвовали 15 человек и 6 единиц техники. Они обследовали более 50 квадратных километров территории.

Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена. КГКУ «Спасатель»

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

Ранее сын Усольцевой сделал заявление о поисках пропавшей в тайге семьи.