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07:31, 10 июня 2026Россия

Подведены итоги многодневных поисков бесследно пропавших Усольцевых

КГКУ «Спасатель»: Поиски пропавших под Красноярском Усольцевых результата не дали
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Длившиеся шесть дней поиски бесследно пропавшей под Красноярском семьи Усольцевых результата не дали. Итоги многодневных поисковых работ подвели сотрудники краевого государственного казенного учреждения (КГКУ) «Спасатель».

Как рассказали спасатели, в поисках участвовали 15 человек и 6 единиц техники. Они обследовали более 50 квадратных километров территории.

Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена.

КГКУ «Спасатель»

Ирина и Сергей Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали в конце сентября 2025 года. Семья отправилась в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и перестала выходить на связь. За несколько месяцев поисков их следы так и не обнаружили. Активные поиски пропавших возобновили 23 мая 2026 года.

Ранее сын Усольцевой сделал заявление о поисках пропавшей в тайге семьи.

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