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Забота о себе
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11:27, 6 июля 2026Забота о себе

Психолог раскрыла помогающую справиться с одиночеством простую привычку

Психолог Козловиц: Микровзаимодействия каждый день могут спасти от одиночества
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F01 PHOTO / Shutterstock / Fotodom

Американский клинический психолог Робин Козловиц раскрыла простую привычку, помогающую справиться с одиночеством каждый день. Ее слова приводит издание Parade.

Козловиц считает, что самый быстрый способ спастись от одиночества — это приучить себя к микровзаимодействиям. «Если вам нужно сделать маникюр, поболтайте с мастером или девушкой на ресепшне, посидите на скамейке в парке и кивните прохожим или завяжите с ними беседу, на занятиях в спортзале установите зрительный контакт с человеком рядом с вами», — привела она примеры.

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В то же время психолог отметила, что микровзаимодействия не смогут полностью решить проблему одиночества, но они могут помочь человеку настроиться на создание прочных социальных связей.

Ранее сообщалось о том, как собаки снимают стресс у хозяев. По словам клинического психолога Станислава Самбурского, взаимодействие с животными стимулирует выработку гормонов счастья благодаря контакту без критики и необходимости прогулок.

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