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13:07, 6 июля 2026Мир

В Кремле прокомментировали запуск Китаем баллистической ракеты

Песков: Запуск баллистической ракеты Китаем является его суверенным правом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Испытание Китаем своих баллистических ракет является его суверенным правом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы считаем, что это суверенное право Китая — испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков также добавил, что Китай не угрожает ни одной державе Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), и что военное партнерство Пекина с Москвой, в том числе в военно-морской сфере, также не направлено против каких-либо третьих государств.

Ранее Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи. Канберра и Сува договорились о создании альянса под названием «Океан мира», который нацелен на борьбу с присутствием Китая в регионе.

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