Китай запустил баллистическую ракету

Китай провел запуск баллистической ракеты с подлодки после соглашения Австралии с Фиджи

Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи. Об этом сообщает газета The Guardian.

В частности, Австралия и Фиджи договорились о создании альянса под названием «Океан мира», который нацелен на борьбу с присутствием Китая в регионе. По данным ряда СМИ, Пекин за последние годы серьезно усилил свое присутствие в Южной части Тихого океана, и Канберра вместе с Вашингтоном пытаются этому помешать. На этом фоне КНР провела запуск ракеты, однако представители вооруженных сил уточнили, что это было плановое испытание, не привязанное к политическим событиям.

Это испытание было спланировано задолго до его проведения. Тем не менее, уведомление, поступившее на следующий день после подписания Австралией и Фиджи соглашения «Океан мира», по меньшей мере, вызывает интерес Марк Дуглас аналитик компании Starboard

Уточняется, что возможный запуск ракеты мог быть приурочен не к современным событиям, а историческим — 7 июля исполнится 89-я годовщина «инцидента 7 июля», когда Япония начала вторжение в Китай. С этого времени в КНР отсчитывается период участия страны во Второй мировой войне.

При этом, по данным новозеландской компании Starboard Maritime Intelligence, занимающейся отслеживанием судов, Китай отправил в Тихий океан три корабля, оснащенных спутниковыми системами слежения. Один из них, на данный момент времени, находится в порту Сувы, столицы Фиджи.

В феврале этого президент США Дональд Трамп потребовал отменить сделку Великобритании с Маврикием о передаче контроля над архипелагом Чагос, где находится американская база Диего-Гарсия. Одним из предлогов для отмены соглашения стали обвинения в якобы растущем влиянии Китая на островных государствах Индийского океана.