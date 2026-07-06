Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:01, 6 июля 2026Мир

Китай запустил баллистическую ракету

Китай провел запуск баллистической ракеты с подлодки после соглашения Австралии с Фиджи
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / File Photo / Reuters

Китай провел запуск баллистической ракеты с борта ракетного подводного крейсера стратегического назначения (ПЛАРБ) «Тип 094» возле базы Люйшунь в Желтом море через несколько часов после подписания Австралией союза с тихоокеанским государством Фиджи. Об этом сообщает газета The Guardian.

В частности, Австралия и Фиджи договорились о создании альянса под названием «Океан мира», который нацелен на борьбу с присутствием Китая в регионе. По данным ряда СМИ, Пекин за последние годы серьезно усилил свое присутствие в Южной части Тихого океана, и Канберра вместе с Вашингтоном пытаются этому помешать. На этом фоне КНР провела запуск ракеты, однако представители вооруженных сил уточнили, что это было плановое испытание, не привязанное к политическим событиям.

Это испытание было спланировано задолго до его проведения. Тем не менее, уведомление, поступившее на следующий день после подписания Австралией и Фиджи соглашения «Океан мира», по меньшей мере, вызывает интерес

Марк Дугласаналитик компании Starboard

Уточняется, что возможный запуск ракеты мог быть приурочен не к современным событиям, а историческим — 7 июля исполнится 89-я годовщина «инцидента 7 июля», когда Япония начала вторжение в Китай. С этого времени в КНР отсчитывается период участия страны во Второй мировой войне.

При этом, по данным новозеландской компании Starboard Maritime Intelligence, занимающейся отслеживанием судов, Китай отправил в Тихий океан три корабля, оснащенных спутниковыми системами слежения. Один из них, на данный момент времени, находится в порту Сувы, столицы Фиджи.

В феврале этого президент США Дональд Трамп потребовал отменить сделку Великобритании с Маврикием о передаче контроля над архипелагом Чагос, где находится американская база Диего-Гарсия. Одним из предлогов для отмены соглашения стали обвинения в якобы растущем влиянии Китая на островных государствах Индийского океана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин дал Минобороны и спецслужбам поручение по конфликту на Украине

    Мировые цены на популярный продукт питания заметно выросли

    В России заявили об изменении ситуации на СВО после массированного ночного удара

    Торговая сеть прекратила продажу продуктов Великолукского мясокомбината

    Россиянам раскрыли способы войти в рабочий ритм с помощью одежды

    В Госдуме призвали активнее давать некоторым льготникам машины

    Руфер оказался на шпиле сталинской высотки в Москве

    Российское «Ухо» подслушает дроны ВСУ

    Отбывающий наказание в России американец заболел

    Нападение на контролера в московском метро попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok