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13:04, 6 июля 2026Россия

Власти выпустили заявление после удара ВСУ по объектам энергетики Крыма

Власти Крыма сообщили о повреждениях на объектах энергетики после атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Объекты энергетики Крыма получили повреждения после атаки Вооруженных силы Украины (ВСУ) на полуостров. Соответствующее заявление выпустил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

«Нас каждую ночь атакует враг, есть повреждения объектов энергетической инфраструктуры. Идут восстановительные работы», — написал Крюков.

Он призвал жителей доверять только официальной информации, а СМИ — перестать публиковать недостоверные данные о якобы блэкауте в Крыму.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что жертвой налета украинских дронов на полуостров стала жительница Керчи, еще два человека получили ранения. Специалисты отмечали, что основной целью атаки ВСУ стали объекты энергосистемы региона.

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