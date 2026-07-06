Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

Жительница Керчи стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.
Аксенов также заявил, что в результате ночного налета дронов ВСУ два жителя полуострова получили ранения.
«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал глава Крыма.
В ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили масштабную атаку на российские регионы. По информации Минобороны России, над страной было уничтожено 519 украинских беспилотников. Помимо Крыма, под удар попали Ленинградская, Рязанская и Ярославская области, а также Московский регион.