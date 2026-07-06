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09:18, 6 июля 2026Россия

Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

Жительница Керчи стала жертвой удара ВСУ по Крыму
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Жительница Керчи стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Аксенов также заявил, что в результате ночного налета дронов ВСУ два жителя полуострова получили ранения.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал глава Крыма.

В ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили масштабную атаку на российские регионы. По информации Минобороны России, над страной было уничтожено 519 украинских беспилотников. Помимо Крыма, под удар попали Ленинградская, Рязанская и Ярославская области, а также Московский регион.

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