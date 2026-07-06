Власти сообщили о смертельной атаке ВСУ на Крым

Жительница Керчи стала жертвой удара ВСУ по Крыму

Жительница Керчи стала жертвой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в Telegram-канале.

Аксенов также заявил, что в результате ночного налета дронов ВСУ два жителя полуострова получили ранения.

«Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку», — написал глава Крыма.

В ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили масштабную атаку на российские регионы. По информации Минобороны России, над страной было уничтожено 519 украинских беспилотников. Помимо Крыма, под удар попали Ленинградская, Рязанская и Ярославская области, а также Московский регион.