Названа основная цель массированной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что основной целью массированной атаки ВСУ был Крым

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали объекты энергосистемы Крыма. Основную цель массированного удара украинских беспилотников по России назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Основной целью удара вновь стал Крым: ВСУ атаковали объекты энергосистемы, полуостров остался без света на всю ночь», — заявили авторы канала.

Они также указали, что ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область и промышленные объекты в Ярославле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во время налета дронов ВСУ на полуостров выжить не удалось жительнице Керчи, еще два человека получили ранения. В Ярославской области власти также сообщили о двух пострадавших после атаки беспилотников.

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.