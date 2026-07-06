Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 6 июля 2026Россия

Названа основная цель массированной атаки ВСУ на Россию

В России заявили, что основной целью массированной атаки ВСУ был Крым
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь атаковали объекты энергосистемы Крыма. Основную цель массированного удара украинских беспилотников по России назвали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

«Основной целью удара вновь стал Крым: ВСУ атаковали объекты энергосистемы, полуостров остался без света на всю ночь», — заявили авторы канала.

Они также указали, что ВСУ пытались атаковать Ленинградскую область и промышленные объекты в Ярославле.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что во время налета дронов ВСУ на полуостров выжить не удалось жительнице Керчи, еще два человека получили ранения. В Ярославской области власти также сообщили о двух пострадавших после атаки беспилотников.

В ночь на 6 июля системы противовоздушной обороны сбили более полутысячи украинских дронов над территориями России. Как отмечали в Минобороны, атаке подверглись 22 региона, в том числе Калужская, Рязанская, Ростовская и Тульская области, а также Московский регион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о поражении боеприпасов с ураном под Киевом

    Психологи и психиатры рассказали о самых страшных ментальных заболеваниях

    СВР России обвинила Британию в ударе по Музею обороны Севастополя

    Раскрыты детали о свадебном платье Тейлор Свифт

    В Подмосковье осудят маньяка-убийцу спустя 20 лет после совершения преступлений

    Трамп и Эрдоган обсудят возобновление переговоров по Украине

    В городе нашли гнездо динозавра

    В Киеве назвали ночной удар ВС России самым худшим

    Тренер сборной Бразилии высказался о своем будущем после сенсационного вылета команды с ЧМ

    Ребенку прострелили ногу в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok