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13:09, 6 июля 2026Экономика

В России признали отсутствие цены на новый двигатель для SJ-100

Замглавы Минпромторга Абраменков назвал неопределенной стоимость нового авиадвигателя ПД-8
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Рыночная стоимость нового авиадвигателя ПД-8, предназначенного для лайнера SJ-100, будет определена только после того, как он выйдет в серийное производство. Об этом на полях выставки «Иннопром» в Екатеринбурге заявил замглавы Минпромторга Геннадий Абраменков, передает ТАСС.

В настоящее время, когда силовая установка всего месяц назад получила сертификат типа, говорить о цене слишком рано. В связи с этим делать подсчеты относительно стоимости программы ремоторизации SSJ-100, то есть замены на ПД-8 французско-российских SaM146, преждевременно.

По словам чиновника, для некоторых самолетов менять двигатели уже нет экономического смысла, поскольку сами по себе они уже почти выработали ресурс. В то же время для молодых бортов установка ПД-8 может быть оправдана. Абраменков подчеркнул, что для каждого конкретного борта цена работ будет сформирована отдельно.

Ранее газета «Коммерсантъ» выяснила, что предварительно стоимость замены двигателей на SSJ-100 оценивается в 2,3 миллиарда рублей, что сравнимо с объявленной ранее ценой всего SJ-100, являющегося импортозамещенной версией предыдущей модели.

При этом источники издания утверждают, что в реальности работы обойдутся даже дороже, потому что текущая оценка не учитывает значительные объемы необходимых дополнительных работ.

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