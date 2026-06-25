В России начали собирать двигатели для нового самолета

«Ростех» сообщил о начале сборки серийных двигателей ПД-8 для самолета SJ-100

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала серийную сборку двигателей ПД-8, предназначенных для российского самолета SJ-100, импортозамещенной версии SSJ-100, и передаст первые из них заказчику в ближайшие месяцы. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», головной структуры производителя.

В госкорпорации подчеркнули, что создание силовой установки заняло всего шесть лет, что «вдвое быстрее общемировой практики», а при ее разработке были внедрены «17 принципиально новых технологий».

Генеральный директор «ОДК-Сатурн» (предприятие отвечает за производство ПД-8) Илья Конюхов рассказал, что к настоящему времени изготовлены первые моторокомплекты для сборки силовых установок.

Двигатель ПД-8 получил сертификат типа в текущем месяце. Документ подтверждает, что установка соответствует требованиям и нормам летной годности, и позволяет перейти к серийному производству.

Между тем сертификация самого лайнера SJ-100 продолжается. Глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что работы удастся завершить в конце текущего или начале 2027 года.

В мае министр утверждал, что серийные поставки самолета SJ-100 начнутся в 2026 году. В октябре прошлого года глава «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что SJ-100 будет сертифицирован в начале 2026-го. Комплексная программа развития российской авиаотрасли, утвержденная в июне 2022 года, предусматривала первые поставки SJ-100 российским авиакомпаниям уже в 2023 году, но сроки неоднократно переносились.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что SJ-100 и другие новые отечественные самолеты превосходят западные аналоги, но попросил ускорить процесс работы над ними, поскольку пока что ни одна из моделей не используется в пассажирских перевозках.