Названы сроки завершения летной программы по российскому SJ-100

Алиханов: Летную программу по российскому SJ-100 планируется завершить в 2026 году

Глава Министерства промышленности и торговли России Антон Алиханов раскрыл планируемые сроки завершения летной программы по российскому импортозамещенному самолету SJ-100. Его слова передает РИА Новости.

Алиханов отметил, что самолет уже налетал более 80 процентов летной программы.

«Мы планируем завершить летную программу в этом году на сертификат, с учетом достаточно большого объема документов, которые необходимо будет предоставлять в Росавиацию, выйти на получение сертификата в конце текущего — в первом квартале следующего года», — рассказал Алиханов.

После чего, по словам министра, машины, которые строятся в Комсомольске-на-Амуре, будут поставляться в авиационные компании.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о превосходстве российских SJ-100 и МС-21 над западными аналогами.