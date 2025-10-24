Экономика
08:28, 24 октября 2025Экономика

Сертификацию российских самолетов снова перенесли

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о переносе сертификации самолетов SJ-100 и Ил-114
Платон Щукин
Фото: Pixabay

«Ростех» надеется на сертификацию новых российских самолетов SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и Ил-114-300 в начале следующего года, после чего начнется их серийное производство. Об этом в кулуарах церемонии вручения премии Русского географического общества заявил глава государственной корпорации Сергей Чемезов, передает «Интерфакс».

Ранее ответственные за выпуск лица, в том числе глава Минпромторга Антон Алиханов, указывали, что сертификация обеих моделей произойдет до конца 2025 года. Таким образом, речь идет о новом переносе сроков.

Также Чемезов указал, что к концу 2026 года начнутся поставки в авиакомпании лайнера МС-21 — сдавать в серию будут первые две машины. К настоящему времени самолет еще не поднимался в воздух в импортозамещенной версии, хотя Алиханов год назад утверждал, что такой полет состоится в марте или апреле, потом перенес его на июнь или июль, потом — на август, а последним сроком стал октябрь.

По словам главы «Ростеха», к 2030 году предприятия госкорпорации должны в год выпускать по 20 самолетов Ил-114-300, по 10 Ту-214, по 20 SJ-100 и по 36 МС-21. Он уточнил, что для производства 20 лайнеров Ту-214 нужно построить дополнительный цех, а для этого придется где-то найти деньги.

В 2025 году Казанский авиазавод (КАЗ), как выяснили СМИ, снова сорвет планы по выпуску Ту-214. Вместо ожидавшихся трех бортов предприятие, входящее в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК; является частью «Ростеха», сможет до конца года построить только один.

В начале октября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года в пессимистичном сценарии гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Речь идет о 109 иностранных самолетах, которые не отремонтировать, и 230 российских, зависящих от западных комплектующих.

