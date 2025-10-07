В России приготовились к потере трети гражданского авиапарка

Глава Росавиации Ядров предупредил о скорой потере сотен иностранных самолетов

До 2030 года в пессимистичном сценарии российская гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Об этом на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике предупредил глава Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

Речь идет о 109 иностранных воздушных судах, которые не получится отремонтировать, и 230 российских. Среди последних есть те, которые придется приземлить из-за отсутствия иностранных комплектующих, и борта с истекающим сроком эксплуатации, то есть возрастом 40, 50 или даже 60 лет.

По словам Ядрова, также надо готовиться к выбытию 200 вертолетов, подавляющая часть которых — 190 машин — советского и российского производства.

По состоянию на 6 октября парк 76 авиакомпаний, отвечающих за 99 процентов всех перевозок, насчитывает 1135 воздушных судов. Однако 47 из них уже не эксплуатируются из-за различных неисправностей и сложностей с ремонтом, который невозможно провести из-за отказа от сотрудничества иностранных производителей.

Для решения проблемы с гражданскими воздушными судами в России запущена комплексная программа развития авиации, рассчитанная на период до 2030 года. К настоящему времени ни одна из новых моделей, которая в 2022 году была включена в программу, не сертифицирована. Также за три года не удалось нарастить производство самолета Ту-214, модернизированной версии советского лайнера Ту-204.

Флагманами российского авиапрома должны стать SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и МС-21. Представители Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Ростеха» (головная структура) обещают начать производство обеих моделей уже в следующем году. Первая версия программы предусматривала начало поставок SJ-100 в 2023 году, а МС-21 — в 2024-м. Последняя модель пока не поднималась в воздух в полностью импортозамещенной комплектации.

В августе глава «Ростеха» Сергей Чемезов подчеркивал, что Россия развивает свой гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит всех западных конкурентов.