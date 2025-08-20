В России заявили о невиданной скорости создания новых самолетов

Глава «Ростеха» Чемезов заявил о превосходстве над Западом в создании самолетов

Россия развивает собственный гражданский авиапром с невиданной скоростью, по этому параметру она превосходит всех западных конкурентов. Об успехах отрасли в интервью РИА Новости заявил генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, «финишная лента» в работе над лайнерами МС-21, SJ-100 и Ил-114-300, которые должны прийти на смену западным самолетам, уже близко, а сертификационные испытания последних двух должны завершиться до конца года. В 2026 году, пообещал Чемезов, должны стартовать поставки в авиакомпании самолетов всех трех типов.

Ранее глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в «Ростех» Вадим Бадеха рассказал, что компания, отвечающая за выпуск всех трех указанных моделей самолетов, уже сейчас находится на мировом уровне по боевой авиации. Через пять лет, уверен он, ОАК не будет уступать Boeing и Airbus по гражданским направлениям.

К концу лета 2025 года российские производители сорвали все планы по выпуску гражданских самолетов, утвержденные три года назад. Ни одна из шести новых моделей не сертифицирована, сроки завершения работ и начала поставок регулярно переносятся, а летно-технические характеристики находящихся в процессе сертификации МС-21 и Ил-114-300 не соответствуют плановым.

При этом сроки первого полета МС-21 в полностью импортозамещенной версии пока не ясны. В конце прошлого года глава Минпромторга Антон Алиханов обещал, что лайнер поднимется в воздух в марте, затем начало полетов перенесли на июнь, а после — на август.

В июле премьер Михаил Мишустин рассказал, что в рамках программы по созданию отечественных воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиационной промышленности в течение шести лет из федерального бюджета на эти цели дополнительно выделят в совокупности 765 миллиардов рублей.