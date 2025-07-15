В России направят еще 765 миллиардов рублей на создание своих самолетов

Мишустин рассказал о выделении 765 млрд рублей за 6 лет на развитие авиапрома

В рамках программы по созданию отечественных воздушных судов, авиадвигателей и оборудования для авиационной промышленности в течение шести лет из федерального бюджета на эти цели выделят в совокупности 765 миллиардов рублей. Такие цифры на стратегической сессии, посвященной развитию авиапрома, назвал глава правительства России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, речь идет о разработке уникальной конкурентоспособной продукции, аналогов которой в России нет. В том числе это радиоэлектронная аппаратура и различные технические системы.

Премьер рассказал, что власти рассчитывают на эффективность и слаженность действий российских научных центров, конструкторских бюро, отраслевых предприятий и многих тысяч компаний смежного профиля, задействованных в кооперационных цепочках.

В первую очередь, подчеркнул он, необходимо довести до успешного завершения опытно-конструкторские работы по всем реализуемым в последние годы программам.

Под ними Мишустин подразумевает новые гражданские лайнеры МС-21, SJ-100 (импортозамещенная версия SSJ-100) и Ил-114-300, а также легкий многоцелевой самолет «Байкал», который должен прийти на смену Ан-2, более известному как «кукурузник», и совместная с Белоруссией разработка под названием «Освей», о которой пока ничего не известно.

Комплексная программа развития авиаотрасли до 2030 года, утвержденная три года назад, предполагала, что все они, кроме «Освея», к настоящему времени уже будут поставляться в авиакомпании. Пока что ни одна из этих моделей не сертифицирована, работа над ними продолжается, причем МС-21 не совершил еще ни одного полета в той комплектации, в которой его предполагается поставлять в авиакомпании.

Ранее из протокола совещания в Минтрансе стало известно, что летно-технические характеристики (ЛТХ) МС-21, Ил-114-300 и «Байкал» не соответствуют плановым, их необходимо дорабатывать.