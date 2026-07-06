Нарколог назвала маскирующие алкоголизм факторы

Нарколог Касперович: Успех в карьере и благополучие могут годами маскировать алкоголизм

Психиатр-нарколог Мария Касперович рассказала, что высокий социальный статус и внешнее благополучие могут годами скрывать развитие алкогольной зависимости. Об этом она сообщила в беседе с «Газетой.Ru».

Одним из признаков алкогольной зависимости нарколог назвала ситуацию, когда спиртное превращается в обязательную часть повседневной жизни или используется как способ справиться со стрессом и расслабиться. При этом человек может быть уверен, что полностью контролирует ситуацию, поскольку продолжает работать и выполнять привычные обязанности.

Нарколог отметила, что нередко успех человека в карьере и финансовое благополучие становятся маскирующими алкоголизм факторами. По ее словам, такие люди обладают высокой степенью самоконтроля, умеют хорошо скрывать проблему и нередко обращаются за помощью уже на запущенных стадиях.

Врач подчеркнула, что зависимость формируется по одинаковым биологическим механизмам независимо от профессии или уровня дохода, поэтому оценивать риск алкоголизма только по внешнему благополучию нельзя.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил феномен долголетия алкоголиков. По его словам, это мнение о долгой жизни пьющих людей является мифом.