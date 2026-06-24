Нарколог объяснил феномен долголетия алкоголиков

Нарколог Шуров: Долголетие алкоголиков является «ошибкой выжившего»

Психиатр-нарколог Василий Шуров объяснил феномен долголетия алкоголиков. Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Врач раскрыл, что в действительности большинство злоупотребляющих спиртным людей умирают раньше положенного, просто на их гибель не обращают особого внимания. «Это иллюзия долголетия. Вы видите человека в 50 лет, который все еще держится. Но вы не видите, сколько его сверстников уже погибли из-за циррозов, инфарктов или несчастных случаев. Это ошибка выжившего», — пояснил эксперт.

Шуров добавил, что в редких случаях есть шанс «выиграть в генетическую лотерею», когда организм может дольше сопротивляться воздействию алкоголя. Но это не запас прочности «на века», предупредил нарколог.

Ранее терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола предостерег от употребления набирающего популярность в России «крепкого чая» (hard tea). Он заявил, что в подобных напитках содержание алкоголя может достигать 10 процентов, в связи с этим их можно считать скрытым провокатором алкоголизма. Врач также напомнил, что безопасной для здоровья дозы спиртного не существует.