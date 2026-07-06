Преступник вырезал себе глаза и откусил язык после ареста

В США убийца вырезал себе глаза и откусил язык ради тюремной больницы

Суд штата Джорджия, США, признал 32-летнего Роберта Брэндона Келлера виновным в расправе над человеком. Об этом пишет издание People.

Преступление произошло в октябре 2024 года. Жертвой Келлера стал Брюс Дюпри — случайный водитель, который согласился его подвезти. В пути пассажир, находившийся под действием наркотиков, напал на него с ножом. Келлер нанес Дюпри множество ранений, выбросил его на обочине и угнал машину.

Преступника поймали в мотеле. После ареста он вырезал себе глаза и откусил часть языка. Впоследствии Келлер признался, что сделал это, чтобы попасть в тюремную больницу.

Мужчине грозит два пожизненных срока и еще 25 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Чили заключенный тюрьмы города Ла-Серена расправился с сокамерником и съел части его тела. Родные уверены, что он сделал это в состоянии психоза.