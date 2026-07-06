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21:07, 6 июля 2026Из жизни

Преступник вырезал себе глаза и откусил язык после ареста

В США убийца вырезал себе глаза и откусил язык ради тюремной больницы
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Bulloch County Sheriff's Office

Суд штата Джорджия, США, признал 32-летнего Роберта Брэндона Келлера виновным в расправе над человеком. Об этом пишет издание People.

Преступление произошло в октябре 2024 года. Жертвой Келлера стал Брюс Дюпри — случайный водитель, который согласился его подвезти. В пути пассажир, находившийся под действием наркотиков, напал на него с ножом. Келлер нанес Дюпри множество ранений, выбросил его на обочине и угнал машину.

Преступника поймали в мотеле. После ареста он вырезал себе глаза и откусил часть языка. Впоследствии Келлер признался, что сделал это, чтобы попасть в тюремную больницу.

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