Заключенный съел сокамерника

В Чили заключенный зарезал сокамерника и съел его глаз, ухо и часть руки

В Чили заключенный тюрьмы города Ла-Серена расправился с сокамерником и съел части его тела. Об этом пишет El Heraldo de Mexico.

21-летний Мануэль Игнасио Фуэнтес рассказал, что его сокамерник — 26-летний Фелипе Сепульведа — первым набросился на него с ножом. У Фуэнтеса тоже был нож, и он воспользовался им для самообороны. Он увернулся от удара мужчины и вонзил лезвие ему в шею.

По словам Фуэнтеса, вскоре он осознал, что сотворил, и впал в отчаяние. В попытке справиться с ним он вытащил глаз Сепульведы и проглотил его. После он откусил часть его руки и шеи, съел его ухо, накрыл тело и уснул рядом. Проснувшись утром, Фуэнтес подозвал надзирателя и сказал: «Босс, я его убил».

Отец Фуэнтеса обвинил в произошедшем руководство тюрьмы. Он объяснил, что его сын страдает от шизофрении, поэтому нуждается в особом уходе. За решеткой же юноше не давали никаких лекарств. Отец уверен, что Фуэнтес расправился с сокамерником в состоянии психоза.

Диагноз юноши подтвердила и его девушка. По ее словам, психическое состояние Фуэнтеса ухудшалось с каждым днем. Последнее время он стал галлюцинировать. Ему казалось, что его постоянно преследует незнакомец в темном костюме.

Фуэнтес попал в тюрьму в 2022 году за ограбление пожилой женщины и ее девятилетней внучки. Через год ему удалось сбежать и перебраться в Аргентину, однако вскоре его поймали и вернули в Чили.

Ранее сообщалось, что Мужчина из США рассказал о том, как вместе с друзьями cъел тако с собственной ногой. Несмотря на все усилия, мясо осталось очень жестким.

