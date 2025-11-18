Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:13, 18 ноября 2025Из жизни

Угостивший друзей своей ногой американец поделился подробностями людоедского ужина

В США мужчина угостил друзей своей ногой и назвал мясо жестким
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: ARVD73 / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США рассказал о том, как вместе с друзьями cъел тако с собственной ногой. Подробностями людоедского ужина он поделился в подкасте What Was It Like.

Американец по имени Шайни попал в аварию во время поездки на мотоцикле в 2016 году. Из-за полученных травм он потерял часть ноги — ее пришлось ампутировать. После операции Шайни убедил врачей отдать ему конечность. По словам американца, он подумывал законсервировать ее, но в итоге решил съесть и угостить блюдом друзей. В 2018 году он впервые рассказал о своем эксперименте на платформе Reddit, а теперь стал гостем подкаста о курьезных случаях.

Люди пережевывали меня по три-четыре минуты. У одной моей подруги вообще получился кусок, состоявший только из сухожилия, и она жевала его целую вечность, пока не выплюнула

Шайни

Шайни приготовил из ноги мексиканское блюдо тако. Он срезал мясо с кости, замариновал его, нарезал на кубики два на два сантиметра и пожарил со специями и лаймом. Затем он уложил кусочки на кукурузные лепешки, добавив туда овощи и соус. Несмотря на все усилия, мясо осталось очень жестким. Американец также отметил, что за столом, где сели ужинать он и 11 его гостей, повисла неловкость.

Несмотря на это, Шайни остался доволен своей затеей. «Было очень мило, что все собрались вместе: для меня было удовольствием [...] поделиться собой с ними», — сказал он. При этом на столе присутствовали традиционные угощения — яблочный штрудель, шоколадный торт и фруктовые тарты.

В США каннибализм законодательно не запрещен на федеральном уровне, хотя в Айдахо за это предусмотрено тюремное заключение.

Материалы по теме:
«Нельзя просто так взять и стать людоедом» Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
«Нельзя просто так взять и стать людоедом»Они пробовали человеческое мясо на вкус и готовы поделиться рецептами
19 сентября 2018
Палец в рот не клади Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
Палец в рот не кладиЛюди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
26 апреля 2018

Ранее сообщалось, что американка приготовила пасту болоньезе с куском собственного мениска и угостила бойфренда. Девушка перенесла операцию на колене, забрала вырезанный кусок и приготовила его.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Набиуллина признала ошибку с блокировками счетов

    Новогодние праздники пройдут без Киркорова

    Необычная игра со сверстниками обернулась для ребенка инсультом

    Найден простой способ резко уменьшить частоту мигрени

    Россиян предостерегли от веры в Деда Мороза

    РЖД представили новый плацкарт с увеличенным размером полок

    Доктор Мясников призвал врачей задавать пациентам один вопрос о потенции

    Военкор назвал цели ночных ударов по Украине

    Волочкова объяснила свой уход из шоу про алкоголиков-звезд

    Бывший топ-менеджер «Росатома» попросился на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости