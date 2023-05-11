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09:10, 11 мая 2023Из жизни

Стримерша приготовила пасту со своим коленом и угостила бойфренда

Daily Star: американка добавила в пасту свой мениск и угостила ей бойфренда

Фото: Mae Mu / Unsplash

Американка приготовила пасту болоньезе с куском собственного мениска и угостила бойфренда. Об этом сообщает Daily Star.

30-летняя Пола Гону из США, популярная стримерша c сайта Twitch, у которой более 228 тысяч подписчиков, недавно перенесла операцию на колене. Врачи под местным наркозом удалили часть ее мениска. Во время процедуры, по утверждению девушки, хирурги спросили ее, хочет ли она сохранить часть удаленных хрящевых тканей, на что она согласилась. Медики поместили удаленный фрагмент в баночку, добавили туда спирт для длительного хранения и отдали его пациентке.

Через неделю я проводила время со своим парнем, мы перебрасывались шутками. Я сказала, что хочу съесть кусок мениска, потому что это часть меня, и я хочу вернуть его обратно.

Пола Гунустример

Гуну исполнила свою задумку. Она добавила кусок своего мениска в пасту болоньезе. Гуну съела порцию сама и даже угостила своего парня.

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После откровений об этом в эфире подкаста Club 113 стример получила массу противоречивых комментариев и попыталась оправдать свое решение тем, что люди едят самые разные части животных и никого это не смущает.

Ранее сообщалось о преступнике из США, который выдавил собственный глаз и съел его. Мужчина отбывает срок за убийство и страдает от психического расстройства.

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Антонина Черташ
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