Актер из Тайваня съел плаценту жены и сравнил ее по вкусу со свиной печенью

8DAYS: пара из Тайваня приготовила блюдо из плаценты после рождения дочери

Актер из Тайваня и его жена, недавно ставшие родителями, приготовили и съели плаценту. Как сообщает 8DAYS, мужчина сравнил орган со свиной печенью по вкусовым характеристикам.

14 мая у актера Бенджи Ванга и его жены родилась дочь, первый ребенок пары. Синди Ванг рожала дочь в воде, поскольку считается, что такой способ облегчает процесс и для матери, и для ребенка. «Роды — тяжелое испытание для матери. Я слышал, что лучший способ позаботиться о теле после такого — это съесть плаценту», — написал 40-летний Ванг в соцсети.

После рождения дочери Бенджи Ванг рассказал подписчикам в соцсетях, что ему очень жаль, что его жене пришлось пройти через такую боль. Чтобы как-то утешить ее, Ванг решил сделать ей сюрприз. 15 мая он выложил серию постов, документирующих процесс приготовления блюда из плаценты и пуповины новорожденной дочери.

Актер сфотографировал все стадии подготовки плаценты к употреблению в пищу. Он промыл ее, разрезал и дважды проварил перед тем, как перейти к кулинарной части. Готовое сырье он использовал для приготовления стир-фрая: в сильно разогретой глубокой сковороде он обжарил кусочки плаценты с овощами и специями.

После этого Ванг и его жена сели перед камерой, чтобы запечатлеть процесс дегустации блюда. Сам Ванг признался, что на вкус плацента напоминает свиную печень или свиные потроха.

Я впервые готовлю человеческую плоть и не перестаю себя спрашивать, нормально ли ее готовить? Раньше я такого не делал, поэтому немного боялся, когда взял в рот первый кусочек. Я чувствовал себя как иностранец, который впервые пробует пирог из свиной крови Бенджи Ванг актер и молодой отец

Плацента — орган, который обеспечивает нормальное развитие плода в утробе матери, именно через нее зародыш получает все необходимые питательные вещества. Многие молодые родители верят, что в ней и после родов остаются витамины и гормоны, которые улучшают самочувствие и могут помочь организму восстановиться после родов. Эта идея получила популярность в 80-е, в доказательство приводился факт, что некоторые млекопитающие съедают плаценту после рождения детенышей. Поэтому женщины стали съедать свою плаценту в разных видах.

В октябре 2017 года стало известно, что поедание плаценты небезопасно. Исследователи из Медицинского центра Вейла Корнелла пришли к выводу, что употребление послеродовой плаценты в пищу не приносит пользы женскому организму. По словам ученых, в органе содержатся токсины.

Ранее сообщалось о женщине, которая приготовила пасту с хрящом из своего колена. Это произошло после того, как американке сделали операцию на мениске.