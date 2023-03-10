Приговоренный к смерти убийца выдавил себе глаз и съел его

Зарезавший семью убийца может избежать казни после того, как выдавил себе глаза

Приговоренный к смерти убийца из американского штата Техас может избежать казни. Об этом сообщает издание Texas Tribune.

39-летнего Андре Томаса собирались казнить 5 апреля, однако 7 марта исполнение наказания было отложено. Это произошло после того, как его адвокаты потребовали дополнительное время на подготовку к заседанию по поводу вменяемости приговоренного.

Поводом для сомнений в психическом здоровье Томаса стали два инцидента, произошедшие за время его пребывания в тюрьме. Мужчина выдавил себе сначала один, а позднее и другой глаз. Один выдавленный глаз ему удалось съесть. По словам Томаса, он ослепил себя, «чтобы правительство не услышало его мысли».

Согласно постановлению Высшего суда штата Техас, смертная казнь запрещена в отношении лиц с умственной отсталостью, однако этот запрет не распространяется на граждан с серьезными психическими заболеваниями. Для получения смертного приговора преступник должен быть вменяемым.

Мы убеждены, что когда представим доказательства невменяемости мистера Томаса, суд согласится, что его казнь нарушает принципы конституции. Решение отправить этого слепого, психически больного мужчину на казнь оскорбляет наше чувство человечности и не демонстрирует торжества закона

Мори Левин адвокат Андре Томаса

Более ста духовных лидеров и значимых общественных фигур ранее обратились к губернатору Техаса Грегу Эбботу с просьбой отменить казнь Томаса. Однако по мнению обвинителя Дж. Керри Эшмора, люди, просящие о помиловании для Томаса, просто не знают всех деталей, не читали отчетов о психическом состоянии убийцы и слепо верят в ту версию, которую им рассказывают адвокаты.

В марте 2004 года Томас зарезал свою жену Лауру Кристен Борен, их четырехлетнего сына Андре Ли и 13-месячную дочь Борен Лейю Мари Хьюз. При этом мужчина вырезал обоим детям сердца. На тот момент Томас уже не жил с семьей. После ареста он рассказал, что совершил убийства по указанию божественного гласа и считал, что все трое были демонами.

Ранее сообщалось о душевно больной матери из Бельгии, которая зарезала пятерых детей. Впоследствии женщина попросила об эвтаназии, и власти удовлетворил ее просьбу.