Зарезавшую пятерых детей мать подвергли добровольной эвтаназии

Мать-убийцу из Бельгии подвергли эвтаназии по ее собственному желанию

Мать-убийцу из Бельгии, зарезавшую пятерых детей, подвергли эвтаназии. Как сообщает RFI, это произошло по собственному желанию преступницы.

28 февраля 2023 года, через 16 лет после смерти своих детей, осужденная по обвинению в убийстве 56-летняя Женевьев Лермит была подвергнута добровольной эвтаназии по медицинским причинам в муниципалитете Монтиньи-ле-Тийель.

В 2007 году, пока муж Лермит навещал своих родственников в Марокко, Женевьев, оставшаяся в городе Невеле в Бельгии, зарезала пятерых их общих детей в возрасте от 3 до 14 лет кухонным ножом. Следователи полагают, что после убийства детей она планировала совершить суицид.

Адвокат Лермит просил признать ее невменяемой, утверждая, что она не осознавала своих действий и не может нести за них ответственность. Однако суд отклонил требования защиты и осудил Лермит на пожизненное заключение.

В 2019 году женщину перевели из тюрьмы в психиатрическую клинику в муниципалитете Манаж. Через два года лечения ее перевели в отделение с более мягкими условиями, но вскоре она совершила попытку самоубийства, и ее вернули обратно. Через некоторое время она попросила врачей позволить ей уйти из жизни.

Бельгия — одна из четырех стран Европы, где доктор может одобрить процедуру эвтаназии по требованию пациента, и одна из двух стран, где причиной для этого может служить психическое заболевание.

Есть три главных условия для добровольной эвтаназии. Ситуация пациента должна включать невыносимые физические или душевные страдания — что, безусловно, относится к случаю Женевьев Лермит. Диагноз должен быть безнадежным, не поддающимся лечением — это тщательно оценивают врачи, особенно если речь о психических болезнях. Наконец, пациент должен четко и многократно высказывать свое желание совершить эвтаназию Эмили Маруа психолог

Кремация и похороны Лермит состоялись 1 марта в городе Джилли. Люди, знающие ее историю, полагают, что своим решением она хотела завершить начатое и принести жертву в годовщину трагедии.

Ранее сообщалось о женщине из США, которая убила двух сыновей в ходе ритуала вуду. Мать нанесла мальчикам пяти и восьми лет более 50 ножевых ранений.

