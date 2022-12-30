Мать зарезала двоих сыновей во время ритуала вуду

Латаше Сандерс из США убила двоих детей кухонным ножом во время ритуала вуду

В США приговорили к пожизненному заключению жительницу штата Массачусетс, которая зарезала своих малолетних детей во время ритуала вуду. Об этом сообщает WFXT.

Окружной суд города Плимут вынес приговор Латаше Сандерс, которая убила двоих сыновей в феврале 2018 года. Тогда полиция обнаружила в доме женщины тела детей, которым было пять и восемь лет. Мать нанесла им около 50 ножевых ранений.

Как отметили следователи, после расправы Сандерс вымыла трупы детей и положила их в кроватки. Место преступления женщина также чисто убрала. Полиция обнаружила в кухонной раковине нож, который идентифицировали как орудие убийства. Детективам Сандерс рассказала, что совершила убийства в рамках некоего ритуала.

В среду, 28 декабря, женщину приговорили к двум пожизненным срокам и дополнительным девяти годам заключения за запугивание свидетелей.

Ранее сообщалось, что в Нигерии полиция задержала подозреваемых в убийстве ради магического ритуала. Пастор и его подручные убили и расчленили 39-летнего мужчину.