Мужчину похитили и расчленили ради магического ритуала

Punch: в Нигерии полиция задержала подозреваемых в убийстве ради магического ритуала

Полицейские в нигерийском штате Огун задержали пастора с двумя сообщниками. Их подозревают в том, что они похитили и убили мужчину ради проведения магического ритуала, сообщает Punch.

Олувасейи Адекули сообщил в полицию, что его младший брат Муйиве, которому было 39 лет, ушел из дома со своим другом Идову Абелем и не вернулся. Полиция начала расследование по факту исчезновения мужчины.

В ходе расследования выяснилось, что Абель заманил мужчину на ферму и вместе с сообщником Клементом Аденийи убил его и расчленил тело. Забрав некоторые части тела с собой, он закопал остальное на месте убийства.

В ходе допроса Абель признался, что пастор Феликс Аджади познакомил его с колдуном, который обещал хорошо заплатить за человеческие голову, сердце, руки и ноги, нужные ему для ритуала. Чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений, колдун дал им 80 тысяч найр (11 тысяч рублей) в качестве аванса. Остаток, составлявший 120 тысяч найр (16 тысяч рублей), они надеялись получить после выполнения задания.

Абель и Аденийи арестованы. Колдун остается на свободе.

Ранее сообщалось, что семейная пара в индийском штате Керала столкнулась с финансовыми трудностями и обезглавила двух женщин, чтобы принести их в жертву в ходе магического ритуала по привлечению денежного благополучия.