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01:07, 20 июля 2026Мир

В России заявили о готовности нейтрализовать украинскую пропаганду

Ульянов заявил, что Россия готова нейтрализовать украинскую пропаганду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Михаил Ульянов

Михаил Ульянов. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в соцсети X заявил о готовности нейтрализовать украинскую пропаганду.

«Готова ли Москва нейтрализовать украинскую пропагандистскую риторику? Определенно да. Украинские нарративы недостаточно убедительны», — написал он, не уточняя, о каких именно нарративах идет речь.

Ранее президент России Владимир Путин сравнил попытки противника повлиять на умы россиян с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Глава государства добавил, что современное информационное оружие постоянно совершенствуется. Он предупредил, что если на это своевременно не отреагировать, результат для России может оказаться очень серьезным.

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