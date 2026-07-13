Путин сравнил действия против россиян с методами министра пропаганды Третьего рейха

Путин сравнил попытки противника влиять на умы россиян с методами Геббельса

Президент России Владимир Путин сравнил попытки противника повлиять на умы россиян с методами министра пропаганды Третьего рейха Йозефа Геббельса. Об этом глава государства заявил в ходе форума «Все для Победы!», пишет РИА Новости.

На то, что против россиян идет активная фаза информационной войны, в беседе с Путиным сказала военный корреспондент Ирина Куксенкова. В ответ президент подчеркнул, что попытка повлиять на умы — это современное оружие. «Такое же, как и современное беспилотие, это все то же самое. Оно применяется давно. Мы с вами хорошо знаем, Геббельс что говорил: "чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят"», — напомнил он.

Путин добавил, что современное информационное оружие постоянно совершенствуется. Он предупредил, что если на это своевременно не отреагировать, результат для России может оказаться очень серьезным.

Ранее Путин напомнил о попытках лидера Третьего рейха Адольфа Гитлера обвинить Москву и советского лидера Иосифа Сталина в агрессии. По его словам, и сегодняшние западные политики создают угрозы для России, вынуждая предпринимать необходимые для самообороны и самозащиты действия.