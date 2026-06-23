Путин: Гитлер пытался обвинить СССР в агрессии после нападения на страну

Гитлеровская Германия после нападения на СССР пыталась обвинить Москву и советского лидера Иосифа Сталина в агрессии. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Даже после вероломного нападения на Советский Союз 22 июня 1941 года, именно вероломного нападения, Запад, гитлеровская Германия пытались обвинить СССР и Сталина в агрессии против, как мы сегодня говорим, коллективного Запада», — обозначил Путин.

Глава государства заявил, что и сегодняшние западные политики сначала создают угрозы для России, вынуждая предпринимать необходимые для самообороны и самозащиты действия, а затем обвиняют в агрессии. По его словам, это делается для обоснования продолжения агрессивной политики Запада в отношении России.

Ранее Путин заявил о подготовке Запада к войне с Россией. Он подчеркнул, что если раньше государства Североатлантического альянса ограничивались поддержкой украинского руководства, то теперь перешли к открытым заявлениям о подготовке к непосредственному конфликту с Москвой.