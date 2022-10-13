Семейная пара обезглавила двух женщин ради денежного ритуала

Daily Mail: двух женщин принесли в жертву ради денежного ритуала

Семейная пара в индийском штате Керала столкнулась с финансовыми трудностями и обезглавила двух женщин, чтобы принести их в жертву в ходе магического ритуала по привлечению денежного благополучия. Об этом сообщает Daily Mail.

Две женщины пропали с разницей в месяц. 57-летняя жительница города Кочи Банданм исчезла из однокомнатной квартиры, где она жила с февраля. Ее сестра приходила к ней домой, но обнаружила, что квартира заперта. По телефону ей тоже никто не ответил. Сын Банданм сообщил в полицию об исчезновении матери. Через месяц полиция получила от дочери 49-летней индианки Росили сообщение о пропаже.

Полиция проследила перемещения Банданм до Патанамтитты и обнаружила, что несколько раз ей звонил оккультист Мохаммед Шафи, который также связывался с лекарем Бхагавалой Сингхом. Когда мужчину допросили, он признался в совершении убийства. Полиция задержала Сингха, который принимал пациентов у себя дома, его жену Лайлу и Шафи по подозрению в совершении двух убийств.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что Шафи подговорил Сингха и его жену, которые столкнулись с серьезным финансовым кризисом, провести магический ритуал по привлечению денег. Для этого подозреваемые заманили жертв, пообещав им деньги. Они обезглавили женщин и расчленили их тела. Убийства были совершены с интервалом в месяц.

Образцы ДНК были направлены на тестирование, так как семьи женщин не смогли опознать их обезображенные тела.

Черная магия все еще практикуется в различных частях Индии. Магические ритуалы осуществляют ради плодородия, богатства, обеспечения нужных погодных условий и исцеления от болезней. Однако Керала считается более прогрессивным штатом, поэтому общественность шокирована.

Ранее сообщалось, что в Нигерии двое интернет-мошенников признались полиции, что похитили 40-летнего мужчину, убили и расчленили его ради денежного ритуала. Убийцы хотели добыть человеческие органы для магического ритуала, который должен был принести преступникам удачу и богатство.

