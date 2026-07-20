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01:17, 20 июля 2026Экономика

Раскрыты регионы с самыми высокими средними пенсиями

ТАСС: Самые высокие средние пенсии в России в июне 2026 года зафиксированы на Чукотке
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПовышение пенсий:

Фото: Unsplash

Самые высокие средние пенсии в России по итогам июня 2026 года зафиксированы на Чукотке, в Ненецком автономном округе, Камчатском крае, Магаданской области и Ханты-Мансийском автономном округе, пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Согласно материалам Социального фонда, самые высокие средние пенсии в июне 2026 года были зафиксированы на Чукотке — 42 270 рублей. В первую пятерку также вошли Ненецкий автономный округ (38 831 рубль), Камчатский край (37 662 рубля), Магаданская область (37 582 рубля) и Ханты-Мансийский автономный округ (37 097 рублей). При этом средний размер пенсии по России в июне составил 25 402 рубля.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин рассказал о повышениях пенсии в России в 2026 году. Депутат напомнил, что 1 января на 7,6 процента повысили страховые пенсии, а 1 апреля на 6,8 процента были проиндексированы социальные пенсии.

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