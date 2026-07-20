Звезда с самыми идеальными в мире ягодицами восхитила фанатов фигурой в откровенном наряде

Британская телеведущая Майя Джама показала фото со съемок реалити-шоу «Остров любви» и восхитила фанатов своим откровенным образом. Кадры и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Звезда с самыми идеальными ягодицами в мире предстала перед камерой в белом мини-платье, оформленном подчеркивающим грудь декольте и обнажающими тело вырезами. Кроме того, оно было украшено кружевами и тонкими бретелями.

Публикация Джамы набрала 113 тысяч лайков. Поклонники восхитились ее внешним видом и принялись писать ей комплименты в комментариях: «Самая потрясающая женщина на свете», «Само совершенство», «Королева», «Ты украла мое сердце», «Выглядишь потрясающе».

В марте Майя Джама опровергла слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время многие звезды применяют для похудения.