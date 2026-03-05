Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:41, 5 марта 2026Ценности

Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

Ведущая Майя Джама опровергла слухи о приеме «Оземпика», заявив о наборе веса
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jed Cullen / Dave Benett / Getty Images

Британская телеведущая Майя Джама опровергла слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время многие звезды применяют для похудения. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

31-летняя звезда с самыми идеальными ягодицами в мире предстала перед камерой во время занятия в спортзале. Она заявила, что устала от обвинений в адрес любого стройного человека в использовании указанных инъекций.

«Некоторые из нас худые от природы, ясно? И мы этого не хотим. Нам на самом деле нравится быть "в теле", но набрать вес сложно. Так что просто имейте это в виду, ладно?» — ответила она.

При этом Джама указала, что набрать килограммы ей помогают силовые тренировки и поздние приемы пищи.

В марте дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры в соцсетях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это истощение в ненужной войне». Почему в США заговорили о расколе в Белом доме и какие проблемы ждут Трампа из-за Ирана?

    Лавров высказался о трехсторонних переговорах по Украине

    Артемий Лебедев дал совет по поиску любви на всю жизнь

    Российский теннисист рассказал о побеге из Дубая

    Лавров уличил НАТО в участии в войне против Ирана

    Президент Ирана поблагодарил страну НАТО

    Звезда с самыми идеальными ягодицами ответила на слухи о приеме «Оземпика»

    Иран назвал сроки открытия Ормузского пролива

    Владельцев ноутбуков Apple оставят без зарядки

    Лавров высказался о колоссальных последствиях конфликта на Ближнем Востоке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok