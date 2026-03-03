Реклама

Дочь Оззи Осборна объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры

Дочь рокера Оззи Осборна Келли объяснила причину худобы самым сложным периодом
Екатерина Ештокина

Фото: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры в соцсетях. Пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя наследница рокера, которую ранее в сети сравнили с вампиром и скелетом, оскорбилась и ответила на обвинения по поводу ее внешнего вида. По словам звезды, ее низкий вес связан с самым сложным периодом в ее жизни после ухода отца.

«Есть особый вид жестокости — бить человека, когда он уже находится в лежачем положении. Ставить под сомнение мою боль, превращать мои проблемы в сплетни. Это не доказывает вашу силу — это показывает отсутствие сострадания», — написала она.

В ноябре 2025 года внук Оззи Осборна повторил за дедом и откусил голову летучей мыши. Двухлетний ребенок предстал перед камерой в свитшоте и брюках с изображением человеческого скелета и красных сапогах.

