Дочь Оззи Осборна объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры

Дочь рокера Оззи Осборна Келли объяснила причину худобы самым сложным периодом

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна, актриса и певица Келли Осборн объяснила причину чрезмерной худобы после критики ее фигуры в соцсетях. Пост появился на ее странице в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя наследница рокера, которую ранее в сети сравнили с вампиром и скелетом, оскорбилась и ответила на обвинения по поводу ее внешнего вида. По словам звезды, ее низкий вес связан с самым сложным периодом в ее жизни после ухода отца.

«Есть особый вид жестокости — бить человека, когда он уже находится в лежачем положении. Ставить под сомнение мою боль, превращать мои проблемы в сплетни. Это не доказывает вашу силу — это показывает отсутствие сострадания», — написала она.

