Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:29, 1 ноября 2025Ценности

Внук Оззи Осборна повторил за дедом и откусил голову летучей мыши

Внук рокера Оззи Осборна Сидни Уилсон откусил голову игрушечной летучей мыши
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @kellyosbourneyo / TikTok

Внук английского рок-певца Оззи Осборна Сидни Уилсон повторил культовый момент из биографии деда в честь Хеллоуина. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте дочери музыканта, матери мальчика Келли Осборн.

Двухлетний ребенок предстал перед камерой в свитшоте и брюках с изображением человеческого скелета и красных сапогах. При этом он изобразил, как откусывает голову игрушечной летучей мыши. «Учился у лучших, папа!» — подписала автор ролик, набравший 8,4 миллиона просмотров.

Известно, что 20 января 1982 года на концерте в Айове в поддержку своего второго альбома Diary of a Madman Оззи Осборн также откусил голову летучей мыши. Ее на сцену бросил один из фанатов, и музыкант, думая, что это резиновая игрушка, вцепился в нее зубами.

В свою очередь, возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова отметила Хеллоуин с мужчиной в костюме Дурова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона

    Телеведущий призвал «врезать» ему после серьезной ошибки в эфире

    Откровенный образ 51-летней российской телеведущей раскритиковали в сети

    Британский каноист выложил секс-видео и поплатился за это

    Виновника резонансного ДТП вновь отказались брать под стражу в российском городе

    В Москве завершили расследование дела Митрошиной

    В Windows сломался «Диспетчер задач»

    Диетолог назвала вызывающие отеки продукты

    Иностранный лидер прибудет в США с визитом

    Появились подробности о пропавшей в стране Азии россиянке с психическим расстройством

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости