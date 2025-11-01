Внук Оззи Осборна повторил за дедом и откусил голову летучей мыши

Внук рокера Оззи Осборна Сидни Уилсон откусил голову игрушечной летучей мыши

Внук английского рок-певца Оззи Осборна Сидни Уилсон повторил культовый момент из биографии деда в честь Хеллоуина. Соответствующее видео появилось в TikTok-аккаунте дочери музыканта, матери мальчика Келли Осборн.

Двухлетний ребенок предстал перед камерой в свитшоте и брюках с изображением человеческого скелета и красных сапогах. При этом он изобразил, как откусывает голову игрушечной летучей мыши. «Учился у лучших, папа!» — подписала автор ролик, набравший 8,4 миллиона просмотров.

Известно, что 20 января 1982 года на концерте в Айове в поддержку своего второго альбома Diary of a Madman Оззи Осборн также откусил голову летучей мыши. Ее на сцену бросил один из фанатов, и музыкант, думая, что это резиновая игрушка, вцепился в нее зубами.

