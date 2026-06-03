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17:06, 3 июня 2026Путешествия

Россиян предупредили о нашествии ядовитых медуз и осьминогов на Бали

Туристов на Бали предупредили об опасных для жизни морских обитателях
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: NFKenyon / Shutterstock / Fotodom

Россиян предупредили о нашествии опасных для жизни морских обитателей на индонезийском острове Бали, а именно — о ядовитых медузах и осьминогах. Об этом РИА Новости рассказали в природоохранных организациях острова.

«Большинство туристов боятся акул, но в действительности гораздо чаще проблемы вызывают совсем другие существа — ядовитые медузы, морские змеи, крылатки, рыбы-камни и некоторые виды осьминогов», — рассказали представители ведомств. Они подчеркнули, что инциденты остаются редкими, однако рекомендовали соблюдать правила безопасности.

По словам экологов, у берегов острова встречаются кубомедузы и португальские кораблики, которые являются одними из самых опасных жалящих морских организмов в мире.

Ранее россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на Бали. Инцидент попал на видео.

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