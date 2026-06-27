Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ

Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбиты еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он 27 июня в 06:53 по московскому времени.

В 08:07 глава города сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника. По его словам, на месте падения обломков также работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Подробности происшествия он не привел.