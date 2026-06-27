Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Сбиты еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он 27 июня в 06:53 по московскому времени.
В 08:07 глава города сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника. По его словам, на месте падения обломков также работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Подробности происшествия он не привел.