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09:32, 27 июня 2026Россия

Еще четыре беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Собянин: Силы ПВО сбили четыре летевших на Москву беспилотника ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших на Москву, были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбиты еще два вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он 27 июня в 06:53 по московскому времени.

В 08:07 глава города сообщил, что силы ПВО сбили еще два беспилотника. По его словам, на месте падения обломков также работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин заявил, что на подлете к Москве уничтожили семь беспилотников. Подробности происшествия он не привел.

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