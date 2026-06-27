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Силовые структуры
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09:56, 27 июня 2026Силовые структуры

Побег неадекватного пациента из машины скорой помощи в российском городе попал на видео

Очевидец снял на видео побег пьяного пациента из машины скорой помощи в Екатеринбурге
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Екатеринбурге неадекватный мужчина разбил окно в машине скорой помощи и сбежал. Его побег снял на видео очевидец, запись публикует E1.ru.

На кадрах видна машина скорой помощи, внутри мужчина ведет себя буйно, потом разбивает стекло и вылезает.

Инцидент произошел на улице Большакова. Очевидец рассказал, что сначала мужчина безуспешно пытался открыть дверь. По виду он немало выпил.

В полиции сообщили, что двоих пьяных сначала привезли в отдел, а потом отправили в больницу из-за неадекватного состояния. Начата проверка.

Ранее врач-психиатр Антон Шестаков заявил, что при тяжелом алкогольном отравлении нужно вызвать скорую помощь, так как это угрожающая жизни ситуация.

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