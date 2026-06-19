Раскрыты требующие вызова скорой помощи признаки алкогольного отравления

Психиатр Шестаков: При тяжелом алкогольном отравлении нужно уложить человека на бок

Врач-психиатр, психотерапевт Антон Шестаков назвал алгоритм действий при тяжелом алкогольном отравлении. В беседе с изданием UfaTime.ru он также раскрыл требующие вызова скорой помощи признаки интоксикации.

Шестаков подчеркнул, что тяжелое отравление этанолом — это угрожающая жизни ситуация, поскольку из-за него угнетается дыхательный центр головного мозга. По словам врача, заподозрить его можно по следующим признакам: человека невозможно разбудить, он делает вдох реже восьми раз в минуту, его кожа посинела. Кроме того, о тяжелом отравлении может говорить многократная рвота.

Когда скорая помощь вызвана, Шестаков призвал повернуть человека, находящегося в состоянии сильного опьянения, на бок. Врач объяснил, что в такой позе он не захлебнется рвотными массами. Затем нужно расстегнуть тугой воротник, ослабить ремень и укрыть человека, чтобы избежать переохлаждения.

Доктор добавил, что до приезда врачей необходимо оставаться рядом с человеком, который отравился этанолом. Важно контролировать его дыхание и следить за тем, чтобы он не переворачивался на спину. Шестаков также отметил, что нельзя обливать человека ледяной водой или давать ему новую порцию алкоголя. «Главное правило — поза на боку и скорая», — заключил врач.

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